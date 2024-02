Regionali | oggi il nome del nuovo governatore della Sardegna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Inal via alle 7 lo scrutinio dei voti per proclamareilpresidenteRegione, chiamato a succedere a Christian Solinas, non ricandidato dal centrodestra. I sardi hanno votato nella sola giornata di ieri, dalle 6,30 alle 22. Inal via dalle 7 dilo scrutinio dei voti per proclamare ilpresidenteRegione e 60 consiglieri L’affluenza definitiva registrata a chiusura seggi è stata del 52,4% (758.252 votanti su 1.447.753 elettori), in calo dell’1,3% rispetto alledi cinque anni fa (53,7%). Un risultato alla fine a sorpresa, visto che i risultati parziali delle rilevazioni durante la giornata, alle ore 12 e alle 19, davano una affluenza in crescita rispetto agli stessi orari delle ...

oggi , domenica 25 febbraio, si vota per le Elezioni regionali in Sardegna . Gli elettori dell'isola sono chiamati a eleggere il presidente della Regione

