Regionali in Sardegna | testa a testa Todde-Truzzu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI - Alessandra(Campo largo del centrosinistra) resta in, con i nuovi dati elettorali del voto di ieri affluiti alla Regioneda 139 sezioni, su un totale di 1.844, ma il vantaggio si assottiglia e la corsa sembra che si stia trasformando in un. La candidata risulta al 45,9%, l'avversario del centrodestra, Paolo, segue col 45,3%, mentre Renato Soru (Coalizione sarda) si atal 7,8% e Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) allo 1%. Dalle 7, ora di inizio dello spoglio, sono stati ufficializzati i dati di appena il 7,5% delle sezioni. I dati dell'affluenza negli otto collegi Gli elettori - suddivisi in 1844 sezioni nelle 8 circoscrizioni (Cagliari, ...

