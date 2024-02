Regionali in Sardegna | spoglio in ritardo Dai Comuni dati contrastanti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI - A tre ore dalla riapertura delle 1.887 sezioni da scrutinare in, sul sito ufficiale della Regionenon era stato ancora caricato neppure un dato. L'unico finora ufficiale è quello della bassa affluenza, il 52,4%, arrivato ieri dopo le 24, oltre due ore mezzo dopo la chiusura dei seggi. Ilnellacazione deidipende - fanno sapere fonti della Regione nella sala stampa allestita a Cagliari - dalla lentezza con cui dai seggi vengono trasmessi aie dagli uffici comunali all'amministrazione regionale. In assenza di un aggiornamento deisul sito ufficiale della Regione, quelli di qualche sezione già scrutinata arrivano dai principali. A Oristano (3 sezioni scrutinate su 36) Paolo Truzzu ...

