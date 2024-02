Regionali in Sardegna | risultati in diretta Truzzu avanti nello scrutinio | Todde confida nei grandi centri

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

Sardegna, spoglio a rilento: gli scrutini proseguiranno anche oltre le 19, ecco cosa è accaduto: In Sardegna le operazioni di spoglio stanno andando molto a rilento, per questo la regione ha deciso che si andrà oltre le 12 ore dal loro inizio, cioè entro le 19. I componenti dei seggi avranno ...globalist

Elezioni Regionali Sardegna 2024, dove seguire il risultato del voto in tv: Maratona Mentana dalle 17: È il giorno della verità per le Elezioni Regionali svolte in Sardegna nella giornata di ieri, 25 febbraio 2024. Entro sera – se tutto va come si spera – avrà il nome del nuovo Presidente della regione ...tvblog

Elezioni in Sardegna, lo staff di Todde accusa: “Dalla Regione dati a rilento dove il centrosinistra è in vantaggio”: Un “clamoroso” disallineamento tra i dati ufficiali dello spoglio in Sardegna, quelli pubblicati dal sito della Regione, e i numeri già diffusi dai siti dei singoli Comuni. A sinistra, a quasi dieci ...repubblica