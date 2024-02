Regionali in Sardegna | iniziato lo spoglio Ecco le proiezioni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) : il Centrosinistra sarebbe avanti in diverse città Si sono chiuse alle 22 di ieri, 25 febbraio, le urne per le votazioni del nuovo presidente della Regionee del nuovo Consiglio regionale. L’affluenza alle urne alla chiusura dei seggi è stata del 52,4% in lieve calo rispetto alle percentuali precedenti. A correre alla presidenza, oltre a Todde, ci sono Paolo Truzzu del Centrodestra, Renato Soru e Lucia Chessa, candidati indipendenti. Loquesta mattina alle ore 7:00 e, nonostante proceda a rilento, le primevedrebbero in testa la candidata del Centrosinistra e M5S, che a Cagliari, Sassari e Nuoro Porto Torres, Carbonia e Iglesias avrebbe la maggioranza, mentre Truzzu sarebbe in testa ad Olbia. Si tratta ancora di una proiezione parziale e non ufficiale, ma fornita dai singoli ...

In Sardegna al via alle 7 lo scrutinio dei voti per proclamare oggi il nuovo presidente della Regione, chiamato a succedere a Christian Solinas, non ... (lanotiziagiornale)

AGI - Alle elezioni Regionali in Sardegna ha votato il 52,4% degli aventi diritto. dalle 7 al via lo spoglio . I seggi, dei 377 comuni dove si è votato ieri ... (agi)

AGI - In Sardegna è iniziato alle 7, nelle 1.844 sezioni dell'isola, lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio ... (agi)

Elezioni Sardegna, primi dati dello spoglio: a Cagliari Todde in vantaggio su Truzzu: 26 feb 09:34 Sardegna, primi dati: a Cagliari Todde in vantaggio su Truzzu A due ore dall'inizio dello scrutinio delle schede elettorali per le elezioni Regionali in Sardegna, su Cagliari citta' con ...tgcom24.mediaset