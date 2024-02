Regionali in Sardegna | iniziato lo spoglio Dopo i primi dati Todde in testa con il 53 | 7%

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI - Inalle 7, nelle 1.844 sezioni dell'isola, lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionalela giornata di votazioni di ieri. Cominciano ad affluire idalle 1.840 sezioni elettorali. Con 10 sezioni scrutinate Alessandra(centrosinistra) risulta in vantaggio col 53,7% (con 517 voti), mentre Paolo Truzzu (centrodestra) è al 40,3% (con 388 voti). Renato Soru (Coalizione sarda) è al 5% (48 voti) e Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) all'1% (10 voti). L'affluenza è stata del 52,4% in lieve calo rispetto al 53,74% del 2019. Le operazioni didevono concludersi alle 19, secondo quanto previsto dalla legge statutaria elettorale. Nelle prossime ore - dipenderà dalla durata ...

Elezioni Sardegna, primi dati dello spoglio: a Cagliari Todde in vantaggio su Truzzu: 26 feb 09:34 Sardegna, primi dati: a Cagliari Todde in vantaggio su Truzzu A due ore dall'inizio dello scrutinio delle schede elettorali per le elezioni Regionali in Sardegna, su Cagliari citta' con ...tgcom24.mediaset