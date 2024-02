Regionali in Sardegna | affluenza finale al 52 | 4% | dalle 7 il via allo spoglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI - Alle elezioniinha votato il 52,4% degli aventi diritto.7 al via lo. I seggi, dei 377 comuni dove si è votato ieri per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il consiglio regionale, si sono chiusi alle 22. Gli elettori - suddivisi in 1884 sezioni nelle 8 circoscrizioni (Cagliari, Medio Campidano, Carbonia - Iglesias, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia-Tempio) - sono stati 1.447.761, di cui 709.840 uomini e 737.921 donne. Fra i 1416 candidati saranno eletti i 60 consiglieri che andranno a comporre la diciassettesima legislatura del Consiglio Regionale della. Alle 19 (dato aggiornato dalla Regione) aveva votato il 44,1% degli aventi diritto, contro il 43,31 di cinque anni fa alla stessa ora. In termini ...

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

In Sardegna al via alle 7 lo scrutinio dei voti per proclamare oggi il nuovo presidente della Regione, chiamato a succedere a Christian Solinas, non ... (lanotiziagiornale)

AGI - In Sardegna è iniziato alle 7, nelle 1.844 sezioni dell'isola, lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio ... (agi)

Elezioni Sardegna, primi dati dello spoglio: a Cagliari Todde in vantaggio su Truzzu: 26 feb 09:34 Sardegna, primi dati: a Cagliari Todde in vantaggio su Truzzu A due ore dall'inizio dello scrutinio delle schede elettorali per le elezioni Regionali in Sardegna, su Cagliari citta' con ...tgcom24.mediaset