Rebecca Ferguson | che look sul red carpet di Dune 2 | tra latex e nero VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alla premiere newyorkese di: Parte Due, il 25 febbraio 2024,, che nell’epopea di Denis Villeneuve tratta dal romanzo di Frank Herbert interpreta Lady Jessica, la madre del protagonista, ha sfoggiato un elegante abitoa strati con rete trasparente sopra un body, scelto dallo stilista Tom Eerebout, mostrandosi in tutta la sua imponenza in un accattivante reel pubblicato sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rex (@) Nel breve, intitolato “One New York Minute”, l’attrice ci mostra in timelapse il percorso dal suo camerino fino al red, invaso di fan, con in sottofondo la colonna sonora del film; lo sguardo sbarazzino ...