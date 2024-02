Real Madrid | c'è l'accordo con Davies

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilsi sta attivando per la prossima stagione: non solo Kylian Mbappé, i Blancos stanno lavorando anche per puntellare la...

Il Real Madrid batte il Siviglia 1-0 nel match valido per la 26ª giornata di Liga 2023 / 2024 . In una partita più equilibrata di quanto ci si aspettasse, è ... (sportface)

Che Real Madrid-Siviglia non sarebbe stata una partita facile per l'arbitro Isidro Diaz de Mera lo si era già capito dal video di... (calciomercato)

Ieri l’esordio in Serie A: l’Inter lo ha strappato al Real Madrid: Non per nulla, anche Benfica e Real Madrid figuravano tra quei club interessati al ragazzo poco più di un anno fa, dovuti arrendersi in seguito soltanto difronte alla volontà del nigeriano (che non ...interlive

Real Madrid, Ancelotti: 'Modric, Kroos e Nacho possono decidere il loro futuro': Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria maturata nel finale contro il Siviglia, con gol decisivo di Luka.calciomercato

Real Madrid-Siviglia, la magia di Modric infiamma il Bernabeu: E' Luka Modric a guastare il rientro trionfante di Sergio Ramos al Bernabeu dopo tre anni, con una magia all'81esimo (ad appena cinque minuti dal suo ingresso in campo), contro un Siviglia ...itasportpress