Real Madrid | Ancelotti | 'Modric | Kroos e Nacho possono decidere il loro futuro'

Il Real Madrid batte il Siviglia 1-0 nel match valido per la 26ª giornata di Liga 2023 / 2024 . In una partita più equilibrata di quanto ci si aspettasse, è ... (sportface)

Che Real Madrid-Siviglia non sarebbe stata una partita facile per l'arbitro Isidro Diaz de Mera lo si era già capito dal video di... (calciomercato)

Real Madrid-Siviglia, la magia di Modric infiamma il Bernabeu: E' Luka Modric a guastare il rientro trionfante di Sergio Ramos al Bernabeu dopo tre anni, con una magia all'81esimo (ad appena cinque minuti dal suo ingresso in campo), contro un Siviglia ...itasportpress

Bastoni, sacrificio Inter: Zhang incassa 65 milioni di euro: L'Inter, nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbe perdere Bastoni. Per il difensore centrale sono pronti 65 milioni di euro ...calciomercato

THE ATHLETIC: ACCORDO TRA IL Real Madrid E DAVIES: Tra il Real Madrid e Alphonso Davies è stato raggiunto un accordo verbale per la prossima stagione. Lo riferiscono i colleghi de The Athletic: i Blancos vogliono a tutti i costi l'esterno canadese in ...sportmediaset.mediaset