A causa del suo problema alla prostata e alla diagnosi per il cancro, re Carlo III ha dovuto prendere una pausa dagli impegni. Il Sovrano, però, non si è ... (velvetmag)

Re Carlo chiede consigli spirituali a monaco greco-ortodosso: (Adnkronos) - Re Carlo III si è rivolto a un monaco greco-ortodosso per avere consigli spirituali dopo che gli è stato diagnosticato il cancro. Il sovrano avrebbe contattato segretamente l'archimandri ...reggiotv

Viale Marconi Pescara: il Consiglio di Stato chiede ulteriori indagini: Ulteriori e più dettagliate indagini da parte del Ministero sui lavori in Viale Marconi a Pescara, è quanto dispone il Consiglio di Stato. Intanto in mattinata nuovo confronto in Comune tra sindaco, r ...rete8

Giorgio Armani (e non solo) vuole un giorno in più di sfilate a Milano: "Il signor Armani ha già mandato una lettera per avere in giorno in più". A confermarlo, parlando delle sfilate durante la Milano Fashion Week, è lo staff di Giorgio Armani. Un'affermazione arrivata d ...milanotoday