Ranking Atp aggiornato a lunedì 26 febbraio | Sinner avvicina Alcaraz | sei azzurri in top 100

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) IlAtp262024. Rimane invariata la top 10, con Novak Djokovic sempre al comando e alle sue spalle Carlose Jannik. Il gap tra lo spagnolo e l’azzurro è però sempre minore (in virtù dei 300 punti che Carlitos non ha difeso a Rio) eandrà a caccia del sorpasso tra Indian Wells e Miami. Per quanto riguarda gli altri italiani, Lorenzo Musetti rimane al 26° posto, mentre consolidano il proprio piazzamento in top 50 Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Tra i primi 100, infine, anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, in attesa di Nardi, Fognini e Berrettini. Di seguito la nuova graduatoria.ATP26Novak Djokovic ...