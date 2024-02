Rally in lutto | Brooklyn Horan muore in gara a 15 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Poco più di un ragazzino:ha perso la vita a soli 15insieme al suo copilota, connazionale 35enne, domenica durante unadiin Nuova Zelanda: il loro veicolo ha perso il controllo e, dopo aver lasciato la strada sterrata, si è schiantato in un fiume in piena. I soccorsi, immediati, non hanno potuto che constatare il loro decesso sul posto. Proprioera alla guida del veicolo quando l’incidente ha sconvolto l’evento organizzato dall’Hibiscus Coast Motorsport Club. Il mondo delpiange ancora una volta la scomparsa di un equipaggio a seguito di un incidente mortale Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...