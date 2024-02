Rai | Giletti | amareggiato per assenza di Fazio a “La tv fa 70?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (askanews) – “Sono un po’ rammaricato, avrei voluto Fabiocome ospite, gli ho scritto, poteva esserci, ma non mi ha mai risposto. Sono rimasto un po’ deluso umanamente, ma riesco a capire… Io e lui ci siamo confrontati in prima linea per tanto tempo, ci sono state delle tensioni”. Lo ha detto Massimo, durante la presentazione di “La tv fa 70”, evento speciale in onda mercoledì 28 febbraio alle 21.30 su Rai 1 per celebrare il compleanno della tv italiana. “Però è un personaggio molto importante nella storia della televisione e sarebbe stato importante per me raccontare le sue qualità e la sua bravura. Questa mancanza mi lascia perplesso e, dico peccato”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.