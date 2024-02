Ragazzo di 28 anni accoltellato fuori da un bar a Brescia | è grave

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Unè statomentre si trovava seduto ai tavolini di un bar di via Milano a. L'aggressore è riuscito a fuggire.

Ancora un drammatico Incidente stradale nel Lazio, stavolta lungo la Via Flaminia . Ferito in modo grave un centauro elitrasportato in Ospedale a Roma. Ecco ... (ilcorrieredellacitta)

Il Ragazzo è stato portato prima all' ospedale di Sarno e poi quello di Nocera Inferiore, dove è sopraggiunto il decesso. La famiglia ha sporto denuncia: ... (fanpage)

Una Sparatoria è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 26 febbraio, nel quartiere Sperone di Palermo . Colpi di pistola sono stati esplosi in una piccola ... (today)

Calcio italiano in lutto: l’ex bianconero aveva solo 50 anni: Il nostro caro José ci ha lasciati, e con lui se ne va un enorme persona che da tanti anni ha rappresentato Udinese Academy”. Nel comunicato si ricorda di La Cagnina come un “grande esempio per i ...calciomercato

Samuel, eroe dal cuore d’oro a 14 anni: si tuffa in mare e salva il capriolo ferito: Un capriolo investito da un’auto precipita in mare e viene salvato da un 14enne intento sulla riva a pescare. L’incidente è avvenuto sabato sulla costa teatina, in Abruzzo, ...ilmessaggero

Mahmoud, decapitato e gettato in mare dai datori di lavoro a 19 anni: «La mannaia Volevamo solo spaventarlo»: Sono queste le parole pronunciate da Tito, il 27enne accusato, insieme al parente conosciuto come "Bob", di aver ucciso, mutilato e gettato in mare il 19enne Mahmoud Abdallà, il Ragazzo che lavorava ...leggo