Ragazzino di 14 anni morto in ospedale a Nocera Inferiore. Aperta un'inchiesta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI - Undi 14di Sarno (Salerno) èintorno alle 4 della scorsa notte all'didove era stato trasferito dal presidio ospedaliero di Sarno. Erano stati la madre e il padre ad accompagnare il figlio, che stava male, in. Questa mattina, i genitori dell'adolescente hanno presentato denuncia ai carabinieri e la Procura diha aperto un'che faccia luce sulle cause del decesso. I militari dell'Arma del Reparto territoriale dihanno sequestrato le cartelle cliniche di entrambi i nosocomi e la salma del 14enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio dell'...

Camilla Ceresoli muore nel sonno a 17 anni dopo la serata sushi con il fidanzato. Il papà: «Stava bene, era il mio amore»: La pagina Facebbok dell'oratorio in cui Camilla era animatrice, ha condiviso un post per dire addio alla ragazza. Così si legge: «Te ne sei andata nel silenzio di questa notte lasciandoci senza parole ...leggo

Crollo in galleria a Napoli, a 10 anni dalla morte di Salvatore Giordano inizia il processo d’appello: Il prossimo 15 aprile, a dieci anni dalla tragedia, comincerà il processo di Appello per la morte di Salvatore Giordano, il Ragazzino di 14 anni di Marano di Napoli ferito mortalmente da un ...fanpage

Tudor: “Lippi mi ha reso uomo. Futuro Sono aperto a tutto: È una persona importante per me, mi ha portato in Italia come giocatore all'età di 19 anni ed è stato fondamentale nella mia crescita come persona. Sono stati anni fondamentali, da Ragazzino sono ...tuttojuve