Quirinale | Mattarella a Cipro per visita di Stato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nicosia, 26 feb. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, è giunto a Nicosia per la primadidi un Capo delloitaliano a. Ad accoglierlo al Palazzo presidenziale il Presidente, Nikos Christodoulides., dopo aver deposto una corona presso la statua del primo Presidente della Repubblica di, Makarios III, avrà un colloquio con Christodoulides, allargato poi alle rispettive delegazioni. Successivamente il Presiedente della Repubblica incontrerà la comunità italiana, quindi in serata il Pranzo di.Il viaggio diproseguirà e si concluderà domani. Momento centrale laal Quartiere generale della Forza delle Nazioni unite per il mantenimento ...