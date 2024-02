Questo Napoli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024)Napoli assai deludente, almeno in campionato: da qualche tempo sono in tanti a ricordare l’annata ‘quel’ Ciuccio nella stagione successiva al secondo tricolore, nonostante la netta vittoria in Supercoppa italiana contro la Juventus (i bianconeri si classificarono settimi, davanti agli uomini di Bigon, e senza dimenticare i problemi di Maradona). Oltre il Napoli: prime e seconde nel ’98, l’anno dopo… Chi scrive viveva in piena età adolescenziale nel 1998, quando la Vecchia Signora vinse -tra le numerose polemiche- il venticinquesimo scudetto davanti all’Inter di Simoni (vincitrice della Coppa Uefa). E ricordo quindi che l’annata seguente il club sabaudo si piazzò settimo proprio davanti ai nerazzurri, con Carlo Ancelotti che subentrò al dimissionario Marcello Lippi e i meneghini che conclusero il campionato con quattro allenatori diversi. Probabilmente ...