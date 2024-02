Quattro pali | un rigore sbagliato ma tanto carattere | Fiorentina spettacolare | Lazio battuta 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sciupona, poco cinica, mae con unalmeno pari al carico di occasioni sprecate. Lagioca forse la sua miglior prestazione stagionale, ma deve soffrire e rimontare fino al 2-1 definitivo per avere la meglio di unache calcia in porta una sola volta, quella del gol del momentaneo vantaggio biancoceleste. La squadra di Vincenzo Italiano si ritrova sotto nel punteggio, colpisce, sbaglia un, ma trova la forza di costruire con pazienza la gara che aveva preparato. Poche indicazioni positive invece per Maurizio Sarri, che subisce il sorpasso del collega viola (41 punti contro 40) e deve preparare il big match casalingo contro il Milan. A questo punto, in attesa del valzer estivo delle panchine, viene da chiedersi ...