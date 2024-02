Quanto costa mantenere un’auto elettrica? Spesa media

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’autoconviene davvero? Qual è latra manutenzione ordinaria, straordinaria e chiaramente considerando i costi di ricarica? Proviamo a vedere insieme le cifre mettendo a confronto i ‘vecchi motori’ con quelli a batteria. L’autoconviene davvero? Le cifre (ilcorrieredellacitta.com)La scelta di comprareo una tradizionale ad alimentazione termica può essere particolarmente delicata. Anche perché la scelta, chiaramente, inciderà sul nostro futuro: da considerare però ci sono tutta una serie di fattori. Tra questi il grado di diffusione delle colonnine nella città in cui si vive (quando non si ha la possibilità di ricaricarla in casa), ma anche ad esempio i provvedimenti delle varie Amministrazioni legati a ZTL e/o alle limitazioni a ...