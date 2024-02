Quanti allenatori sono stati esonerati in Serie A

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'ultimo in ordine di tempo ad aver scleto la via dell'esonero è il Sassuolo, i neroverdi piombati nella crisi e viaggiano ai limiti della zona retrocessione. Per questo Dionisi è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato a Bigica, ad interim, per provare a invertire la tendenza e a salvare...