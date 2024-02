Quando prenotare un volo per agosto con qualche trucco per risparmiare

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 26 febbraio 2024), si sa, per molti è il mese delle vacanze; e se per raggiungere la meta desiderata, occorre viaggiare in aereo, qual è il momento più adatto perun? Esistono accortezze per(che possano essere valide per qualunque mese dell’anno)? Scopriamolo insieme. Innanzitutto, la prenotazione appunto; a seconda della destinazione, è consigliabile scegliere con circa due mesi d’anticipo, se si tratta di unnazionale, e circa sei mesi se si tratta di uninternazionale; non prenotando insieme ildi andata e quello di ritorno, inoltre, è possibile, scegliendo magari compagnie diverse. Se si ha la possibilità di farlo, peraltro, è bene attuare una certa flessibilità nelle date di arrivo e partenza, in modo da ...