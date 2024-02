Quando Cassius Clay scosse il mondo per la prima volta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sessant’anni fa (ieri, questione di fuso orario), una storia epocale, di quelle che poi non passano più. E' una lunga storia. È una lunga marcia di avvicinamento, qualcosa di scientifico che, dietro l'apparenza di un comportamento delirante, non lascia niente al caso., il ragazzo meravi

Muhammad Alì, 60 anni fa il 1° titolo mondiale a Miami: il racconto: 25 febbraio 1964, esattamente 60 anni fa, cambiò la storia della boxe e più in generale dello sport: a Miami Cassius Clay conquistò per la prima volta la corona di Campione del Mondo dei pesi massimi, ...sport.sky

L’inizio di una leggenda: Forse era già parte della storia almeno del pugilato, da Quando vinse la medaglia d’oro nella categoria mediomassimi alle Olimpiadi di Roma nel 1960; in ogni ...futuro-europa

When we were kings: Quando la boxe è veramente un’arte: Il regista Leon Gast, dopo ventidue anni di lavoro su filmati d’epoca degli anni Settanta e interviste realizzate negli anni Novanta, riuscì a realizzare questo documentario su quello che viene consid ...liquidarte