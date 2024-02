Qualificazioni Europei Basket 2025 | l’Italia non si ferma | battuta anche l’Ungheria

(Di lunedì 26 febbraio 2024)delMaschile fa due su due. Gli Azzurri di Coach Pozzecco si prendonola partita conin trasferta, nelleaglidel. Dopo la vittoria di Pesaro con la Turchia (leggi qui),si ripete e conquista il primato nel Girone B. La stessa Turchia vince sull’Islanda e traccia la strada azzurra verso la vetta. Il racconto della partita, le interviste e il tabellino – fip.it Migliori marcatori di giornata Amedeo Tessitori e Giordano Bortolani con 12 punti. Career high per Bortolani, che ritocca gli 11 punti segnati nel 2021 nella “bolla” di Perm’ in Russia contro la Macedonia del Nord nellea Euro2022. In doppia cifra...

AmeriCup 2025 - Clamorosa vittoria di Portorico sulle Bahamas: Dopo aver perso di 11 punti nel primo incontro, Porto Rico si è vendicato delle Bahamas con una vittoria per 86-67 in trasferta nel Gruppo D delle Qualificazioni FIBA AmeriCup 2025. L'avversaria ...pianetabasket

Nazionali Qualificazioni Europee UEFA EURO 2024 UEFA Nations League Finalissima Under 21: Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...it.uefa

Basket, Italia volante in Ungheria: basta la seconda metà di gara per il 2/2 nelle Qualificazioni agli Europei 2025: L'Italia conquista la seconda vittoria nelle Qualificazioni agli Europei 2025. La squadra di Gianmarco Pozzecco si fa corsara in Ungheria con il punteggio di 62-83, spaccando il match nella seconda me ...oasport