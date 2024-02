Qualiano | vettura del Comune con assicurazione e bollo scaduti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024)deldisenzaentrambi. La segnalazione dei cittadini, in un periodo di controlli serrati Distrazione grave deldi, in tempi di controlli serrati hanno segnalato alla redazione una fattispecie molto particolare. Un cittadino segnalato la mancata copertura assicurativa di una fiat Punto in uso aldi. Abbiamo approfondito il controllo sul portale dell’automobilista e sembrerebbe, a meno di aggiornamenti dell’ultima ora, che non solo risulta scaduta scaduta l’il giorno 2 febbraio 2023, ma anche ilscaduto al 31 dicembre 2023. Risulta invece regolare la revisione eseguita 30 ...