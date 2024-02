Pulizia del fiume | Va affidata all’ente Parco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Ogni anno, puntuale, ilMagra accatasta legno e altri rifiuti di varia natura sulle nostre spiagge. Ed ogni anno, da decenni, la Regione riconosce a tale ricorrente fenomeno il carattere di “emergenza e straordinarietà” e stanzia migliaia di euro per ripulire il litorale. Adesso, non sarebbe meglio stanziare ogni anno la medesima cifra per ripulire l’alveo da “biomassa morta” e rifiuti?". Lo scrive l’ex presidente deldi Montemarcello Magra e Vara, Pietro Tedeschi, chiedendo se "non sarebbe stato meglio finanziare il progetto presentato tre anni fa daldei fiumi, gestione biomasse, sicurezza del territorio”? Sarebbe stato utile e opportuno dato che ilattraversa undici comuni, affidando il compito a un unico soggetto". Secondo Tedeschi, "la biomassa raccolta in alveo è ...