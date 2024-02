PS5 | Sony presenta Passkey | il nuovo sistema di accesso sicuro alle console PlayStation

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ha annunciato ufficialmente, undiall’account dedicato ai possessori di unanato con l’obiettivo di rendere questa operazione ancora più semplice ed immediata su PS5 e PS4, senza però mettere in secondo piano il fattore sicurezza. Come possiamo leggere direttamente sul sito ufficiale di, questodiè basato sull’utilizzo di un dispositivo mobile o PC, abbandonando di conseguenza il classico inserimento di una password preimpostata: Unaè una sostituzione della password che fornisce unpiù rapido, semplice eal tuo account per ...

Sony sta preparando il PS5 Pro per il lancio quest’anno; pronto per GTA VI Secondo gli analisti, Sony potrebbe essere in procinto di lanciare un PlayStation 5 ... (windows8.myblog)

RARE sembrerebbe essere decisamente entusiasta per il lancio sempre più vicino di Sea of Thieves su PS5, gioco che segnaliamo farà il suo debutto sulla nuova ... (game-experience)

PS5: arriva Passkey, il nuovo sistema di accesso sicuro alla console: Sony ha annunciato Passkey, un nuovo modo per accedere al proprio account su console PlayStation, quindi su PS5 e PS4, che garantirà una maggiore sicurezza rispetto al sistema attuale basato su ...multiplayer

PS5 PRO: studi Sony e second party conoscono le specifiche della console mid-gen: Secondo quanto emerso nell'ultimo episodio del podcast Sacred Symbol, le specifiche tecniche di PlayStation 5 PRO sarebbero da tempo già note a tutti i principali studi interni di Sony e a numerosi ...everyeye

Ecco i giochi Xbox che vorreste su PS5: compresi i giochi che stanno per arrivare sulla console Sony, quali Sea of Thieves (6%), Hi-Fi Rush (solo il 2%), oltre che Pentiment e Grounded (qua non calcolati). Non sappiamo, ovviamente, se Gears ...tomshw