“Proteggere la virtù e purificare la società” | così la Libia giustifica arresti | sparizioni e torture

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Adesione a non religioni”, “diffusione dell’ateismo”, “relazioni sessuali illecite”, “stregoneria”, “apostasia”, “adozione di idee liberali”. Sono solo alcuni dei “reati” cui, da un anno a questa parte, dà la caccia l’Agenzia per la sicurezza interna, i servizi di sicurezza che rispondono al governo di unità nazionale della, basato a Tripoli. Nel maggio 2023 l’Autorità generale per gli affari islamici, un organismo religioso ufficiale di ispirazione salafita, ha emesso un decreto per combattere le “deviazioni religiose, intellettuali e morali”. L’Agenzia per la sicurezza interna si è messa al lavoro. Il suo mandato ufficiale: “lala”. Ne hanno fatto le spese giovani donne e uomini, soprattutto appartenenti alla comunità amazigh – “colpevoli” di seguire la ...