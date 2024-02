Promozione Portuense-Consandolo | il derby va ai padroni di casa

(Di lunedì 26 febbraio 2024): Piovaccari, Pansini (40’st Ferrari), Sorrentino, Masiero, Sarto, Bolognesi, Di Domenico, Formigoni (32’st Grazia), Orlandi, Pierfederici (22’st Allegrucci), Fantoni (11’st Melandri). A disp. Simoni, Sovrani, Nicolasi, Schincaglia, Bonora. All. Mariani.: Darraji, Gaiani (10’st Fabbri), Ambrosecchia, Brandolini, Liri, Trentini, Dell’Isola, Giberti (1’st Mazzoni), Colino, Badjie (40’st Vallesani). A disp. Guerra, Trotta, Merighi, Rossi, Tufa. All. Dirani. Arbitro: Luca Sacchetti di Cesena. Marcatori: 2’st Pierfederici. Note: espulsi Colino al 45+3st e direttamente dalla panchina Baglietti, ammoniti Vallesani, Trentini e Ferrari. Lavince di misura il, sia pure con qualche patema. Si è giocato al cospetto di una ...

Due volte in vantaggio e due volte raggiunta, la Portuense non riesce a conservare la dote di gol che Melandri ogni volta confeziona contro un non ... (sport.quotidiano)

Eccellenza, tante squalifiche per i ramarri in casa del Reno. Masi Torello al ’Villani’ con la Savignanese. Sant’Agostino in Romagna con molte assenze: Trasferta a Sant’Alberto contro il Reno per il Sant’Agostino. La formazione ramarra sarà orfana degli squalificati Boreggio, Fiorini e Gherlinzoni, assenze mitigate dal rientro dei centrocampisti Lodi ...msn

Portuense al derby senza bomber Melandri. Il Mesola vuol ritrovare una marcia playoff: Derby avvincente a Migliarino (ore 14.30), dove la Portuense lanciatissima verso i play off, se la vedrà con il Consandolo, reduce da una vittoria importante e di prestigio a spese del Solarolo, ...ilrestodelcarlino

Promozione. Osteria Grande, blitz a Fontanelice con una rete di Grazioso. L’Atletico Castenaso sul campo dello Junior Corticella: L'Osteria Grande si conferma in testa al girone C di Promozione grazie alla vittoria su Fontanelice. Solarolo insegue a dodici punti di distanza. Altre sfide in programma, con Atletico Castenaso e Fel ...msn