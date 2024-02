Promozione Montelupo sfortunato

(Di lunedì 26 febbraio 2024) SAN MINIATO BASSO 10 SAN MINIATO BASSO: MIcheli, Lucarelli, Fabbrini, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Langella (46’ Desii), Morelli, L.Remedi, Mori (83’ Vanni). All.: Ticciati.: Lensi, Marrazzo, Piochi (68’ Bruno), Tremolanti, Corsinovi (83’ Beconcini), Cupo, Bini, Safina, Cerrini (68’ Garunja), Ndaw, Ulivieri. All.: Lucchesi. Arbitro: Ferrara di Piombino (Paoli e Arianna Anello di Piombino). Rete: 51’ rig. Gamba. Note: espulsi al 43’ Di Bella (SMB) e al 65’ Safina (M). Ammoniti: Fabbrini, Aliotta, Desii, Morelli (SMB); Tremolanti, Cupo (M). SAN MINIATO BASSO - Decide il gol di Gamba ad inizio ripresa. Il San Miniato Basso supera di misura un agguerritoe continua il suo testa a testa con la Sestese - anch’essa vittoriosa - al comando del girone B di. Un ...

Promozione, vincono Saline, San Miniato Basso e Urbino Taccola, i giallorossi rimangono in testa: Il San Miniato Basso vince 1 a 0 contro il Montelupo grazie alla rete su calcio di rigore al 10' della ripresa di Gamba, un risultato non facile considerato il momento dei fiorentini che sono in ...pisatoday

Calcio Promozione. Insidia Casalguidi per la Real Cerretese, Montelupo nella ’tana’ della capolista: La Real Cerretese affronta il Casalguidi in una sfida cruciale per mantenere il passo dei leader. Montelupo sfida la capolista con assenze importanti.lanazione

Cèramica Montelupo, aperto bando per le sponsorizzazioni: Il 21-22-23 giugno torna Cèramica, il festival dedicato alla produzione tipica di Montelupo. L’evento principale del calendario di iniziative promosse ...gonews