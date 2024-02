Promozione Lampo Meridien sfortunata Buon punto per il Castelnuovo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024)Garfagnana 1: Tirabasso, Simi, D’Angelo, Mazzanti (29’ st Bonni), Massaro, Del Sorbo, Di Vito, Vettori, Pirone, Maiorana, Raffi. All. Magrini.GARFAGNANA: Papeschi, Bonaldi, Romiti, Casci, Biagioni R Biagioni, Camaiani (46’ st Labozzetta), Bartolomei, Santelli, Benedetti (30’ st Tersigni), Filippelli. All. Pisciotta. Arbitro: Simoncini di Pontedera. Marcatori: 33’ Benedetti, 9’ st Pirone (rig.). Note: espulsi Di Vito e Papeschi. In una gara equilibrata laconquista un pareggio che alla fine dei novanta minuti rimane stretto. Nel secondo tempo per le occasioni create avrebbe meritato la vittoria. Il gol dei padroni di casa è stato segnato da Pirone su calcio di rigore. ...