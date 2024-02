Promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Trebbo 79 1 Comacchiese 1 TREBBO 79: Albertazzi, D. Corroppoli, Zanzani, Varchetta (28’ st Sicari), Arteritano, S. Corroppoli, Cavarretta (15’ st Mineo), Innocenti, Cini, Scanabissi (15’ st Mauro), Fabbri. A disposizione: Marchesini, Cinalli, Puopolo, Brusa, Bergonzini, Marata. All.: Valtorta. COMACCHIESE: Farinelli, Fantinuoli, Biolcati, Angelini, Alberi, Marcolini, Centonze, De Angelis (30’ st Cavalier D’Oro), Tedeschi, Marongiu (30’ st De Giorgi), Neffati. A disposizione: Tiengo, Folegatti, , Bushi, Rizzo, Fogli, Grassi. All.: Bresciani. Arbitro: Crociani di Cesena. Reti: 6’ st Centonze (C), 17’ st Mauro (T). Note: ammoniti: Varchetta (T), Mineo (T), Angelini (C), Neffati (C). Termina in parità la sfida tra Trebbo e Comacchiese. Un risultato, quello di 1-1, che sicuramente è più utile ai padroni di casa che così muovono, anche se di poco, una classifica che rimane ...