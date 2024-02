Progetto "Che Lotteria!". A metà tra arte e festa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dietro al pallottoliere c’è Ilaria Turba, che si occupa dicipata e relazionale. E che a Villa Ghirlanda ieri ha messo in scena "Che", unarticolato, durato 5 mesi, curato da Matteo Balduzzi. "L’esito è stato un evento ibrido dicontemporanea, anche se si presenta come unapopolare - ha spiegato Turba -. Quando arrivo nei territori, per prima cosa cerco di capire persone e luoghi che devo rappresentare. Da ottobre ho iniziato a incontrare e intervistare 50 cittadini, coprendo un tessuto umano variegato, legato in modo sorprendente all’associazionismo, fatto piuttosto raro nelle comunità". Questo dialogo fittissimo è sfociato in tavoli di lavoro e nell’idea della lotteria. "La resa è stata classica ma con un concetto base diverso: i premi ...