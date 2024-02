Probabili formazioni Fiorentina-Lazio | un big viola di nuovo out

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alle 20.45 di oggi andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledi Italiano e Sarri Alle 20.45 di oggi andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledi Italiano e Sarri, con il tecnicoche potrebbe lasciare nuovamente in panchina Giacomo Bonaventura. Probabile formazione(4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikone, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano. Probabile formazione(4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.