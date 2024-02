Pro Sesto via Paci Questa sera in campo la Dea

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Staalle 20.45 l’Atalanta Under 23 è di scena nel posticipo, per il Monday night, ospite del coriaceo Legnago Salus, allo stadio Mario Sandrini, nell’incontro che chiude il programma della 27esima giornata del girone A di Serie C. Nerazzurri bergamaschi quinti con 45 punti, ad un solo punto dal quarto posto della Triestina a quota 46: mercoledì nel recupero casalingo contro il Renate la baby Dea, reduce da due vittorie contro AlbinoLeffe e Alessandria, ha pareggiato 2-2 facendosi recuperare due gol negli ultimi venti minuti, dopo il doppio vantaggio firmato dal 21enne fantasista spagnolo Kaleb Jimenez. Due punti persi che bruciano per i giovani nerazzurri. "Nell’ultima gara casalinga contro il Renate abbiamo sprecato tante occasioni nel secondo tempo e soprattutto abbiamo preso due gol evitabili e forse siamo stati superficiali, non siamo stati attenti fino ...

