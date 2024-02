Pro Loco Grottaminarda | Cappuccio nuovo Presidente

Storia di un’antica pergamena trovata al mercatino dell’antiquariato di Scarperia: SCARPERIA E SAN PIERO – La Pro Loco di Scarperia racconta un curioso episodio capitato nel 1997 ad uno dei tradizionali Mercatini dell’Antiquariato organizzati mensilmente dall’associazione Pro Loco ...ilfilo

Domenica 24 marzo a Caraglio torna la Fiera di Primavera: Organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con il Comune, si svilupperà per l’asse di Via Roma ...targatocn

Al cinema Alfellini 'spettacolo è per tutti', oltre 400 ingressi: Oltre 400 persone, non solo da Grottaferrata, ma anche dai Comuni limitrofi e persino da Corcolle, Pomezia, Torvaianica e Roma, sono accorse in città per questa iniziativa promossa ...ansa