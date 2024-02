Primo finalista Grande Fratello | sorprese e scontri in Casa | cosa vedremo nella 39esima puntata

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Come ogni lunedì, torna stasera l’appuntamento con una nuovadel, in onda su Canale 5. Alfonso Signorini sarà alla guida del reality, affiancato in studio da Cesara Buonamici nei panni di preziosa opinionista in solitaria, mentrepostazione social ritroveremo Rebecca Staffelli., le anticipazioni di oggi 26 febbraio 2024attesa per la diretta di oggi del, in quanto vedrà iltra i concorrenti finiti in nomination, ovvero Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Ma questo, seppur importante, non sarà il solo momento topico al quale assisteremo nel corso della...