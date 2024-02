Preso a bottigliate e accoltellato | grave 28enne a Brescia

(Di lunedì 26 febbraio 2024)– Aggressione a, all’esterno di un bar di via Milano. Un ventottenne di origini nord africane è stato colpito con una bottigliata e ferito con una coltellata. L'aggressore, probabilmente un connazionale, è poi scappato. La vittima, ferita alle mani e alle braccia, è stata trasportata in condizioni serie in ospedale. Una vicenda che arriva alla vigilia di un tavolo sulla sicurezza in prefettura chiesto dal sindaco diLaura Castelletti dopo la rapina a mano armata di venerdì scorso in una gioielleria in pieno centro città.

