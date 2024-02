Pres Sassuolo | 'Crediamo in Bigica | fiducia per uscire da questo momento' VIDEO

di Simone Cioni Non c’è niente da fare. Quest’anno le sfide tra Empoli e Sassuolo non sono adatte ai deboli di cuore. Se all’andata al Castellani Computer ... (sport.quotidiano)

"Atalanta in fiducia e in lotta per la Champions, per noi è una delle 15 finali", dice il tecnico neroverde Sassuolo - "Abbiamo di fronte 15 finali, non c'è ... (ilgiornaleditalia)