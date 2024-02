Premio Agnes 2024 | alla Rai la categoria Radio-tv

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Doppia ricorrenza per il servizio pubblico: 100 anni dellae 70 della Televisione. In totale 11 i riconoscimenti assegnati al giornalismo di qualità. La cerimonia di premiazione in programma il 21 giugno a Roma, in Piazza del Campidoglio Assegnati i riconoscimenti al giornalismo di qualità. La giuria delinternazionale di giornalismo e informazione