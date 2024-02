Premierato | meglio un’assemblea per la revisione della Costituzione La proposta di Tivelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Leggo di una maratona sulla questione dela Roma, al Teatro Sala Umberto, il 27 febbraio. Credo che la tendenza prevalente sia verso il rafforzamento dei poteri del premier, secondo un modello alla tedesca, senza passare per una elezione diretta. Una impressione di cui non sono certo, anche se sono colpito dal fatto di vedere, oltre a tanti bravi costituzionalisti, una serie quasi infinita di paracostituzionalisti, influencer costituzionali, influenzati costituzionali, vip alla romana, testimonial e presenzialisti. Non ho capito se parleranno tutti i “maratoneti paracostituzionali” di questo sterminato elenco. Spero di no per i poveri spettatori. Perché in fondo ad un teatro ci sono pure gli spettatori… Come costituzionalista senza cattedra stabile, mi permetto però di segnalare una sorta di second best, di un’altra possibile via per la riforma ...