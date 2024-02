Premier palestinese presenta le dimissioni ad Abu Mazen

Gaza, Hamas: Netanyahu non è interessato a raggiungere un accordo – Sky Tg24: Il Premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato di essere in trattativa per un accordo sugli ostaggi con Hamas. Ha ringraziato gli Stati Uniti per ...hamelinprog

Guerra a Gaza, Netanyahu conferma: “Attaccheremo Rafah”. Prosegue la trattativa per un cessate il fuoco: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che l'attacco a Rafah ci sarà e che una volta concluso mancheranno solo "settimane ...fanpage

Usa: i negoziati su Gaza proseguono, a giorni possibile un accordo. Ma Netanyahu tira dritto: operazione a Rafah si farà lo stesso: Nel bel mezzo dei negoziati l'esercito israeliano ha presentato un piano per l'evacuazione della popolazione civile dalle "zone di combattimento" della Striscia di Gaza ...rainews