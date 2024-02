Premier League | ridotta da 10 a 6 punti la penalizzazione dell’Everton

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Discrete notizie per l’Everton, che vince parzialmente il ricorso presentanto contro i 10di. Il club era stato infatti sanzionato da una commissione indipendente il 17 novembre per violazione delle regole sul Fair Play finanziario imposte dal campionato inglese e ha presentato ricorso contro la decisione con un’udienza durata tre giorni, che si è conclusa all’inizio di febbraio. Oggi la decisione che porta lada 10 a 6. I Toffees salgono così a 25in classifica, superando anche il Nottingham e portandosi a +5 sul Luton che in questo momento occupa la terzultima posizione. SportFace.

