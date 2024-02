Preghiera a Maria | 26 febbraio Miracolosa lacrimazione | testimone un giovane pellegrino

La reliquia del Beato Livatino nel Duomo di Napoli dal 1 al 4 marzo: Sarà un momento di intensa Preghiera e di forte riflessione. Saranno proprio magistrati e avvocati a guidare le 14 stazioni in cui si fa memoria delle ultime ore della vita di Gesù, dalla condanna a ...2anews

Papa, l’8 marzo in parrocchia San Pio V a Roma per la Quaresima: Città del Vaticano, 26 feb. (askanews) – Nuovo appuntamento quaresimale per Papa Francesco che venerdì 8 marzo sarà in visita nella parrocchia romana di San Pio V all’Aurelio, distante solo pochi chil ...askanews

Dalla chiesa corteo in Preghiera: "Ucraina, la nostra amata terra. Ricorre un triste anniversario": sia con momenti di Preghiera. C’è stato anche qualche intervento dei presenti. Forte la richiesta di unione e sostegno per la martoriata Ucraina. La camminata è stata preceduta da una funzione ...ilrestodelcarlino