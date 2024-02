Prandelli | «La Juve gioca in modo diverso e ora Vlahovic si esalta»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cesare, ex allenatore e Ct dell’Italia, ha parlato a Tuttosport di Dusane dellantus Cesare, ex allenatore e Ct dell’Italia, ha parlato a Tuttosport di Dusane dellantus. Le sue dichiarazioni:– «Sai… L’ho sempre visto bene e so bene che le qualità le ha sempre avute. Ora la squadrain maniera più offensiva e lo aiuta di più, ma Dusan non si discute. È in fiducia, è vero: è più convinto di se stesso ma soprattutto del suo ruolo dentro allantus». LEADER – «Sì, ne sono convinto. Contro il Frosinone ha letteralmente trascinato la squadra e può davvero diventare il trascinatore di questantus, iltore di riferimento anche ...