Posticipo Serie A | Fiorentina-Lazio 2-1

22.55 Il Milan manca il sorpasso alla Juve. Brianzoli intraprendenti, la zuccata di Djuric scheggia il legno.Finale di frazione da incubo per il Milan. Al ... (televideo.rai)

22.44 Un punto per parte nel Posticipo . Pronti-via e Leao ne salta due sulla fascia, poi disegna un destro sbalorditivo. Rossoneri avanti al 3',la reazione ... (televideo.rai)

Programma ricco questa settimana in Serie A: oggi gli ultimi due posticipi della ventiseiesima giornata, mercoledì i due recuperi della ventunesima fra cui ... (inter-news)

Fiorentina-Lazio 2-1, vittoria in rimonta dei viola

Serie B, scatto del Venezia. Cittadella, crisi senza fine. Lotta salvezza accesissima: Neanche il tempo di consegnare agli archivi la ventiseiesima giornata di Serie B che già un’altra si appresta a cominciare. Quella appena conclusasi però ci consegna una lotta ...tuttobari

DIRETTA - Fiorentina-Lazio 0-0, fischia l'arbitro: inizia il match!: Posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Attualmente solo due punti separano i biancocelesti dai viola in classifica, rispettivamente settimi e ottavi, e dopo la vittoria in casa del Torino, ...lalaziosiamonoi