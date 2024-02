Portogallo e Italia | un ciclo di conferenze ripercorre la storia dei rapporti bilaterali

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Grande interesse da parte di un selezionato pubblico di esperti nelle relazioni tra l’e ilper l’evento conclusivo deldisuitenutosi ieri presso l’ambasciata d’a Lisbona, di cui l’Ambasciatore Carlo Formosa che ha aperto l’incontro con un suo intervento. Un esercizio coordinato dalla ricercatrice Nunziatella Alessandrini in collaborazione con il Centro di Studi Umanistici (CHAM) dell’Università Nova di Lisbona, che si propone di raccogliere i contributi di vari ricercatori impegnati nello studio delle relazioni artistiche, commerciali, economiche e politiche tra i due Paesi, dall’epoca medioevale fino all’età moderna, sulla base delle testimonianze documentali che attestano il contributo fondamentale dato ...

Il clima mite tutto l?anno, i prezzi dell?affitto contenuti o gli sgravi sulle tasse non sono più sufficienti. È ormai un ricordo lontano la fuga dei ... (ilmessaggero)

Il clima mite tutto l?anno, i prezzi dell?affitto contenuti o gli sgravi sulle tasse non sono più sufficienti. È ormai un ricordo lontano la fuga dei ... (ilmessaggero)

Idrogeno verde, la Ue finanzia la Puglia Hydrogen Valley: L'Ipcei "Hy2Infra" coinvolge 33 progetti di 32 aziende, provenienti da sette stati membri: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia. Puglia Green Hydrogen Valley è uno ...ansa

L'ultradestra vola in Portogallo al grido "Basta!". Chi è André Ventura, l'uomo che promette di fare pulizia: Romanziere, commentatore sportivo, docente universitario, oggi alla guida di Chega, non respinge i paragoni con Trump e Bolsonaro, si dichiara contro l’Islam ...huffingtonpost

Valzer di poltrone in Shell Italia e cambiamenti da Scalapay a Diaego: Portogallo, Italia, Francia e Grecia). L’Italia rappresenta per Diageo uno dei mercati più in crescita nell’Europa meridionale; qui la manager guiderà un team di oltre 60 persone attraverso tutti i ...repubblica