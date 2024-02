Polizze auto costi alle stelle Prezzi record per l’inflazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) CHI HA GIÀ RINNOVATO la polizzase ne sarà sicuramente già accorto, ma ora a certificarlo sono anche i numeri. Nel 2023 c’è stata una vera a propria impennata delle tariffe per assicurarsi contro gli incidenti stradali, che sono aumentate in media di quasi 8 punti percentuali su base annua. A dirlo sono le ultime rilevazioni dell’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni, presieduto da Luigi Federico Signorini (nella foto sopra) che ha calcolato un costo medio annuo per leRcdi 391 euro nel terzo trimestre del 2023, il 7,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Tutta colpa del, che ha fatto crescere idelle riparazioni e dei pezzi di ricambio e, di conseguenza, anche quelli degli indennizzi pagati dcompagnie, che di solito si ...

I costi delle polizze Rc Auto sono ancora in rialzo . A gennaio-febbraio di quest’anno, rispetto al 2023, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato ... (ildenaro)

La Federconsumatori ritiene impressionante il confronto tra il costo Rc auto dell’Italia con gli altri paesi UE: “aumenti del +5% per gli assicurati in ... (impresaitaliana)

Revisioni e assicurazioni scadute a Osimo: ogni giorno scoperti tre automobilisti fuorilegge: OSIMO - Ogni giorno 10 punti tolti dalle patenti di automobilisti poco diligenti e 3 auto sospese dalla circolazione per assenza di revisione o di assicurazione. Sono i dati più significativi del ...corriereadriatico

RC auto, aumentano le assicurazioni e si indice una riunione: Le RC auto stanno aumentando negli ultimi tempi tanto da far riunire i ministri del Made in Italy e delle Imprese per cercare delle soluzioni al caro assicurazi ...tecnoandroid

Caivano, scontro tra auto e moto senza assicurazione: ferito in ospedale: Scontro auto-moto lungo la Circumvallazione Ovest di Caivano. Sembrava una domenica mattina come tante altre quella vissuta in una delle arterie principali del Comune della provincia a nord ...ilmattino