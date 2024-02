Poesia Diffusa alla biblioteca comunale Sms | incontro dedicato alla poesia tedesca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pisa, 26 febbraio 2024 - Martedi 27 febbraio alle ore 17SMS in via San Michele degli Scalzi, 172 prosegue la rassegna di "", ideata da Nadia Chiaverini, con Cristiana Vettori, Giacomo Cerrai, Genny Sollazzi e Jonathan Rizzo, dedicata alle poetesse del 900 di lingua straniera. L’di linguadi Ingeborg Bachmann e Mariella Mehr, con letture, commenti e un intervento di Claudio Fantozzi in dialogo con le sue marionette. Mariella Mehr (Zurigo, 27 dicembre 1947 – Zurigo, 5 settembre 2022) è stata una scrittrice e poetessa svizzera di etnia Jenisch. Fu una delle vittime del ...