Pnrr, pronto il nuovo decreto legge: ecco cosa contiene: Nuovi fondi, commissari, prevenzione: il testo arriverà oggi pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri ...ilgiornale

pronto riscatto per i Galaxy nella quarta giornata del campionato toscano di baskin: pronto riscatto per i Galaxy nella quarta giornata del campionato toscano di baskin, i ragazzi di coach Volpini e Querci riescono nell’impresa di battere i campioni toscani in carica dei Pistoia baski ...lagazzettadilucca

Pnrr Missione Salute. De Palma (Nursing Up): “Senza infermieri qualsiasi progetto del Governo rischia di finire in un vicolo cieco”: Ma l’ambizioso progetto del Pnrr Missione Salute, incentrato in gran parte sul rilancio della sanità territoriale, rischia di trasformarsi nell’ennesima occasione mancata. E con tutto il denaro messo ...quotidianosanita